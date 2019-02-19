Çanakkale'de kaçak kazı operasyonuna 5 gözaltı

Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde 5 kişi, kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çan ilçesi Çaltıkara köyünde izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, izinsiz kazı yapan S.Ö., E.E., A.S., C.U. ve M.Ç.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kullandığı metal arama dedektörü, 1 kazma ve 2 küreğe el konuldu.
Şüpheliler, Çan Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı
Ünlü oyuncunun hapsi isteniyordu! Karar verildi
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum