Çanakkale'de kaçak kazı operasyonuna 5 gözaltı

Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde 5 kişi, kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çan ilçesi Çaltıkara köyünde izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, izinsiz kazı yapan S.Ö., E.E., A.S., C.U. ve M.Ç.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kullandığı metal arama dedektörü, 1 kazma ve 2 küreğe el konuldu.

Şüpheliler, Çan Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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