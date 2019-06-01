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Çanakkale'de kaçak kazıya 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 18:17 | Son Güncelleme

Çanakkale'de kaçak kazıya 6 gözaltı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı şüphelilerin Akçakeçili köyünde izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

Birinci derecede arkeolojik SİT alanı olan bölgede kepçeyle kazı yaptığı saptanan S.K, M.T, M.Y, G.Y, N.Ç. ve A.K. suçüstü yakalandı.

Geyikli Jandarma Karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K, N.Ç, G.T. ve M.T. adli kontrol şartıyla, S.K. ve M.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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