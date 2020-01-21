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  4. Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu

Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 10:07 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, polis tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 17 bin 40 adet doldurulmuş sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de kaçak sigara operasyonu

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, polis tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 17 bin 40 adet doldurulmuş sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Biga ilçesinde bir iş yerinde yapılan kontrollerde 17 bin 40 adet doldurulmuş sigara, mükerrer kullanılmak üzere makaron kutularından sökülmüş 541 bandrol ile 1 yabancı menşeli gümrük kaçağı elektrikli sigara doldurma makinesi ele geçirildi. İş yeri sahibi M.D., gözaltına alınırken, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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