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Çanakkale'de kaçak sigara ve gıda operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 09:49 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de polis tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak sigara ve gıda malzemeleri ele geçirildi.

Çanakkale'de kaçak sigara ve gıda operasyonu

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de polis tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak sigara ve gıda malzemeleri ele geçirildi.
Çanakkale il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan Ş.İ. isimli iş yerinde gümrük kaçağı malzemeler olması üzerine harekete geçti.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla iş yerine düzenlenen operasyonda, 210 kilogram pirinç, 30 kilogram çay, 150 gramlık 99 gıda maddesi, 35 gramlık 90 paket gıda maddesi, 25 gramlık 8 paket gıda paketi, 300 gramlık 34 paket gıda maddesi, 200 gramlık 38 paket gıda meddesi, 7869,4 gramlık Afganistan menşeili çiğneme otu, 40 oyuncak kağıdı, 159 kulaklık, 21 gümrük kaçağı USB kablo ele geçirildi.
Gözaltına alınan işyeri sahibi M.H.T. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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