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Çanakkale’de kaçak tütün operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 09:29 | Son Güncelleme

Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonda 224.770 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında yapılan araştırma sonucu yasa dışı tütün ve makaron satışı yaptığı bilgileri elde edilen M.S.

Çanakkale’de kaçak tütün operasyonu

Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonda 224.770 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında yapılan araştırma sonucu yasa dışı tütün ve makaron satışı yaptığı bilgileri elde edilen M.S. isimli şahsın işyerinde yapılan arama sonucu, 224.770 kilogram açık kıyılmış tütün, 41 kutu ( 41x200) içi doldurulmuş makaron, 154 adet üzerinde usulsüz bandrol bulunan makaron, 110 adet makaron kutularından mükerrer kullanım amacı ile sökülmüş TAPDK bandrolüne el konuldu.
Şüpheli M.S. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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