Çanakkale'de kaçak tütün operasyonu

ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'de yasa dışı tütün ve makaron satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM) Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı tütün ve makaron satışı yapanlara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda Y.A'ya ait bir iş yerinde 20 kutu 4 bin dal doldurulmuş makaron, 22 kutu sahte TAPDK bandrollü makaron ve 52 kutu TAPDK bandrolü bulunmayan makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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