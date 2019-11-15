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Çanakkale’de kahvehaneye bandrolsüz içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 15:31 | Son Güncelleme

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki bir kahvehanede izinsiz ve bandrolsüz içki satışı yapıldığının tespit edilmesi üzerine konuyla ilgili operasyon başlatıldı.İl Jandarma Komutanlığı tarafından; Gelibolu’nun Karainebeyli köyünde, A.Ö isimli şahsın kendisine ait kahvehanede izinsiz ve bandrolsüz alkollü içki satışı yaptığı tespit edildi.

Çanakkale’de kahvehaneye bandrolsüz içki operasyonu

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki bir kahvehanede izinsiz ve bandrolsüz içki satışı yapıldığının tespit edilmesi üzerine konuyla ilgili operasyon başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından; Gelibolu’nun Karainebeyli köyünde, A.Ö isimli şahsın kendisine ait kahvehanede izinsiz ve bandrolsüz alkollü içki satışı yaptığı tespit edildi. Yapılan operasyon sonrası kahvehanede kontrollerde; 24 adet mavi renkli kutu bira, 211 adet sarı renkli kutu bira, 24 adet kırmızı renkli kutu bira, 17 adet bin 500 mililitre kırmızı şarap, 5 adet farklı bir marka ve bin 500 mililitre kırmızı şarap, 36 adet Efes Güneşi isimli bin 500 mililitre kırmızı şarap, 10 adet Efes Güneşi marka 750 mililitre beyaz şarap ve 18 adet Efes Güneşi marka 750 mililtre kırmızı şarabın satılmak üzere bekletildiği anlaşıldı.
A.Ö. isimli şahsın Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan (TAPDK) izin belgesi olmadan alkollü içki satışı yaptığı tespit edildi. Ele geçirilen alkollü içkiler, mülkiyetin kamuya geçirilmesi için muhafaza altına alındı. Ayrıca satış belgesi olmadan perakende alkollü içki satışı yapan A.Ö.’ye 13 bin 10 lira idari para cezası uygulandı.

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