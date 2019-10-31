HABER

Çanakkale'de kamyonla ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 20:08 | Son Güncelleme

Çanakkale'de kamyonla ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kamyonun hafif ticari araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Erdem yönetimindeki 17 ABA 741 plakalı hafriyat kamyonu, Bayramiç-Evciler kara yolunun Mollahasanlar köyü mevkisinde karşı istikametten gelen Hüseyin Çevirgen (45) idaresindeki 17 TC 573 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyon ve önünde sürüklediği ticari araç dere yatağına yuvarlandı.

Kazada yaralanan sürücü Hüseyin ile eşi Ünzile Çevirgen (41), çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

PARTNER Akıllı, güçlü ve ateşli! Mesleğini duyan şoke oluyor Akıllı, güçlü ve ateşli! Mesleğini duyan şoke oluyor
Polisin durdurmak istediği aracın kaputunda 2 kilometrelik yolculuğu kamerada (2)Polisin durdurmak istediği aracın kaputunda 2 kilometrelik yolculuğu kamerada (2)
Eren Erdem cezaevinden çıktı! İşte ilk fotoğraflarEren Erdem cezaevinden çıktı! İşte ilk fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 yaralı Bayramiç Çanakkale trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

AYM'den İlker Başbuğ kararı

AYM'den İlker Başbuğ kararı

Kredi kartı olanlar dikkat!

Kredi kartı olanlar dikkat!

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Bülent Arınç: KHK bir faciadır!

Bülent Arınç: KHK bir faciadır!

Bakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama

Bakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski CHP Milletvekili Eren Erdem cezaevinden çıktı! İşte ilk fotoğraflar

Eren Erdem cezaevinden çıktı! İşte ilk fotoğraflar

Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu

Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu

Son dakika! Fransa Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Türkiye-Fransa geriliminde yeni perde!

Meteoroloji'den Doğu Anadolu'da sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den Doğu Anadolu'ya kar uyarısı!

Son dakika: İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik durma noktasına geldi!

İstanbul'da trafik kilit!

Son dakika: Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi'nde bomba paniği

Telefonla bomba ihbarı yapıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.