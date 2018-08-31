Çanakkale'de kamyonun çarptığı kişi öldü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Gelibolu-Lapseki ve Gelibolu-Çardak seferini yapacak feribotlar için sıra bekleyen araçların arasında yiyecek satan Mahmut Süngü (63), S.S.K. yönetimindeki 17 SB 548 plakalı kamyonun önünden geçmek istedi.
Kamyonun çarpması sonucu yere düşen Süngü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Süngü, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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