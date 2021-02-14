Çanakkale’de kar kalınlığı 7 santimetreye ulaştı

Çanakkale’de, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 7 santimetreye ulaşırken, ekiplerin zorlu mesaisi aralıksız devam ediyor.

Çanakkale’nin yüksek kesimleri ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü 142. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, Çanakkale-İzmir Karayolunda tuzlama ve küreme çalışmaları yapıyor.

Kent merkezi, ana yollar ve köy ulaşımlarında aksama yaşanmazken, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin giriş ve çıkış noktalarında denetimlerine devam ediyor.

Ada seferleri İptal

Yoğun kar yağışı deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiliyor. Dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatılırken, Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri ise iptal edildi.

Kar kalınlığı 7 santimetreye ulaştı

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre ise kent merkezinde kar kalınlığının 7 santimetreye ulaştığı bildirildi. Çanakkale’deki kar yağışının 16 Şubat Salı gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

“Birinci önceliğimiz hastane yolları”

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, kent merkezindeki belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi. Yoğun kar yağışına rağmen çalışmaların devam ettiğini ve aksamaların yaşanmadığını belirten Gökhan, “Tabii kar yağışını bekliyorduk ve hazırlıklarımız tamamdı. Zaten kar yağışı başlar başlamaz itfaiyede konuşlandık, birimlerimiz orada. Şimdi yolları dolaşıyoruz. Yolları açıyoruz ama tipi hemen kapatıyor fakat devamlı takipteyiz. Özellikle hastane yollarını açık tutuyoruz. Ana arterleri de açık tutuyoruz. Gördüğünüz gibi şuan kordondayız. Şuanda bir sıkıntı gözükmüyor. Mühim olan birinci sırada hastane yolları. Acil ihtiyaçları olan ve ara sokaklarda destek isteyenler olursa yardımcı oluyoruz” dedi.



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