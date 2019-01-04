HABER

Çanakkale'de kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 00:49 | Son Güncelleme

Karayolları ekipler ana yollarda ve yağışın arttığı bölgelerde tuzlama ve kar temizleme çalışması gerçekleştiriyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Kentte saat 20.00 sıralarında başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Çanakkale ile Balıkesir ve İzmir arasında kullanılan bağlantı yolunda kar tutmaya başladı.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinin bulunduğu mevkide etkisini arttıran yağış sürücülere zorlu anlar yaşattı. Kepez Belediyesine bağlı ekipler hastane yolunda temizlik çalışması yaptı.

Karayolları ekipleri ise ana yollarda ve yağışın arttığı bölgelerde tuzlama ve kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kar yağışının olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Jandarma ekipleri ise Çan ve Yenice ilçelerinin ara bağlantı yollarında denetim gerçekleştiriyor.

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Antalya'da hareketli gece! 'Keşke herkes beni anlayabilseydi!'Antalya'da hareketli gece! 'Keşke herkes beni anlayabilseydi!'
Bodrum'da fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkilediBodrum'da fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale kar kar yağışı

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Burak Yılmaz'a büyük şok! İmza atmadan...

Burak Yılmaz'a büyük şok! İmza atmadan...

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Bir ilk yapılıyor

Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Bir ilk yapılıyor

İki ülke birbirine girdi! Tehlikeli gerilim: Şoktayız

İki ülke birbirine girdi! Tehlikeli gerilim: Şoktayız

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eğitime kar engeli! 4 Ocak Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi?

Haberler peş peşe geldi! İşte okulların tatil edildiği iller

Diyarbakır’da EYP’li saldırı: 5 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır’da EYP’li saldırı: 5 kişi gözaltına alındı

Antalya'da çevreye rastgele ateş eden kişi gözaltına alındı

Antalya'da hareketli gece! 'Keşke herkes beni anlayabilseydi!'

Kaçak kazıcılara jandarmadan suçüstü

Suçüstü yakalandılar! "Kolay gelsin, ne yapıyorsunuz?"

ABD heyeti FETÖ’cülerin davasını izledi

ABD heyeti FETÖ’cülerin davasını izledi

İstanbul teyakkuza geçti! Kar alarmı

İstanbul teyakkuza geçti! Kar alarmı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.