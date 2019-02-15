Çanakkale'de kar yağışı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde, sabaha karşı başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Kentte aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Çanakkale ile Balıkesir ve İzmir arasında kullanılan bağlantı yolu kar tutmaya başladı.

Çan ve Yenice ilçelerine bağlanan yolda, Karayolları ekiplerince tuzlama ve kar temizleme çalışması yapıldı.

Ayrıca ekipler, kar yağışının yoğunlaştığı bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Jandarma görevlileri ise Çan ve Yenice ilçelerinin ara bağlantı yollarında denetimlerini sürdürüyor.

