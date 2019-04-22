Çanakkale'de, Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl heyecanı

Mustafa SUİÇMEZ/ECEABAT (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 104’üncü yıldönümü nedeniyle 24-25 Nisan tarihlerinde düzenlenecek uluslararası anma törenleri için tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki hazırlıklar tamamlandı. Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıldönümü nedeniyle, 24 Nisan'da Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilecek törenlerin genel provası yapıldı. Provalarda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. 2'nci Kolordu Komutanlığı'nda görevli askerler, bando eşliğinde saygı atışı ve geçit töreni yaptı. Provayı takip eden Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, tören alanında inceleme yaptı. Şehitler Abidesi'ne ziyarete gelen vatandaşlar da provayı ilgiyle izleyerek, askerlerle fotoğraf çektirdi. Türk Yıldızları'nın prova gösterisi ise nefesleri kesti. Vatandaşlar bu muhteşem gösteriye tanıklık ederek, bu anları cep telefonları ile görüntüledi. ŞEHİTLİKLERE ZİYARETÇİ AKINI YAŞANIYOR Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı ve Şahindere Şehitliği başta olmak üzere tüm şehitlik ve anıtlar, tören öncesinde ziyaretçi akınına uğruyor. Yurdun dört bir yanından otobüslerle gelen binlerce kişi, bölgeyi rehberler eşliğinde geziyor. Şehitler için dua ediyor. 'ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ' Tören hazırlıklarının tamamlandığını belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "104 yıldan beri yaptığımız gibi Türk milleti olarak şehitlerimizi büyük bir saygıyla, rahmetle, minnetle, şükranla anacağız, yad edeceğiz. Devletimizin yetkilileri, halkımız, gazilerimiz burada olacak. Çanakkale Ruhu'na yakışır ve yaraşır bir şekilde Mehmetçiklerimizi, Çanakkale kahramanlarını, Çanakkale Destanı'nı hep birlikte yad edeceğiz" dedi. 'AKIN AKIN ŞEHİTLİKLERE GELİYORLAR' Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliklere büyük bir ziyaretçi akını yaşandığını belirten Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şunları söyledi: "Kahraman ecdadın, Çanakkale Destanı'nı yazan o kahramanların torunları akın akın Çanakkale'ye geliyorlar. Çanakkale Ruhu'nu yaşıyorlar. Çanakkale Ruhu'nu teneffüs ediyorlar. Herkesi buraya bekiyoruz. Çünkü 104 yıl önce ülkemizin her tarafından dedelerimiz, ecdadımız Çanakkale'ye koşup gelmişti. Çanakkale'de yangın olduğunu duydukları anda, Türkiye'nin dört bir yanından, balkanlardan, gönül coğrafyamızdaki Halep'ten, Kudüs'ten ve birçok şehirden koşa koşa Çanakkale'ye gelmişlerdi. Şimdi de Balkanlardan, başka coğrafyalardan, Türkiye'nin her ilinden o büyük kahramanlığı hissetmek için buraya geliyorlar. Biz de onları buraya bekliyoruz. İnşallah daha da artan bir ziyaretçiyle Çanakkale'de buluşmayı ümit ediyoruz." 'TARİHİ ALAN TÖRENLERE HAZIR' Tören hazırlıkları için bugün son provayı yaptıklarını kaydeden Kaşdemir, "Bütün misafirlerimizi ağırlamak için hazırız. Biz şehitlerimizi burada anarken, İtilaf Devletleri askerleri de burada kayıplarını anacaklar. Biz yabancı misafirlerimizi de ağırlamak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Yine geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda büyük bir huzur ortamı içerisinde, büyük bir güven ortamı içerisinde törenlerimizi icra edeceğiz. Bir kez daha buradan Çanakkale kahramanlarını, Çanakkale şehitlerimizi ve gazilerini, rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Onları unutmadık. Asla da unutmayacağız" diye konuştu. ANZAK KOYU ŞAFAK AYİNİ İÇİN HAZIR Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıldönümü anma törenleri kapsamında 25 Nisan günü sabaha karşı Anzak Koyu'nda düzenlenecek 'Şafak Ayini' için bölgede tören hazırlıkları tamamlandı. Anzam Koyu'nda oluşturulan tribünde ışıklandırma ve ses sistemleri hazırlıkları da tamamlandı. Öte yandan tören öncesinde Anzak Koyu'nda bulunan Anzak mezarlığı, Avustralya ve Yeni Zelandalı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

