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Çanakkale'de karaya oturan teknedeki balıkçılar kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 19:07 | Son Güncelleme

Çanakkale'de karaya oturan teknedeki balıkçılar kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında karaya oturan teknedeki 15 balıkçı, kıyıya çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Babakale açıklarında balık avlayan Cevdet Karadeniz isimli 35 metrelik tekne, Karanlık Kayalıkları mevkisinde karaya oturdu.

Teknenin su almaya başlaması üzerine balıkçılar durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.

Sahil güvenlik ekipleri ve çevredeki diğer balıkçılar tarafından bulundukları yerden kurtarılan 15 balıkçı, kıyıya getirildi.

Balık ağları diğer gırgır teknelerine aktarılırken, yarısı suya batmış şekilde duran teknenin kurtarılması için çalışma yapılacağı öğrenildi.

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