Çanakkale'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bolayır köyünde yaşayan Kadriye (69) ve Mümin İnan (76) çiftinden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Eve gelen ekipler yaptıkları kontrolde Kadriye ve Mümin İnan'ı hareketsiz yatarken buldu.
112 Acil Servis ekipleri kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenazeler, incelemenin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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