Çanakkale'de kayıp olduğu öne sürülen 4 çocuk, 200 kişilik ekiple aranıyor

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde geçen Cumartesi iddiya göre, derede suya kapılan otomobil içinde oldukları ileri sürülen 4 çocuk için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter ile bu sabah havadan arama başlatılırken, dere içinde ve çevresinde yaklaşık 200 kişilik arama kurtarma ekibi de çalışmalarını sürdürüyor.

Ezine ilçesinde, iddiya göre, derede suya kapılan otomobil içinde oldukları ileri sürülen 4 çocuk için arama kurtarma çalışmaları 3'üncü gününde de devam ediyor. Dünkü çalışmalar akşam havanın kararmasının ardından durduruldu. Bu sabah bölgeye gelen ekiplerin son kontrolleriyle birlikte çalışmalara başlandı. Araçta bulunduğu iddia edilen çocukların yakınları da sabah erken saatlerden itibaren bölgeye geldi. Bugünkü çalışmalara Çanakkale ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlükleri deniz polisi ve su altı ekipleri, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Amirliği ile Ezine Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri katılacak. Ayrıca özel metal arama dedektörleri kullanılarak söz konusu otomobilin yerinin tespit edilmesi için su altında çalışmalar yürütülecek.

Öte yandan havadan da Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter tarafından arama ve kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor. 112 Acil Servis ekipleri de çok sayıda ambulansla bölgede hazır bekletiliyor.