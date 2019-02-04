HABER

Çanakkale'de kayıp olduğu öne sürülen 4 çocuk, 200 kişilik ekiple aranıyor (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 14:21 | Son Güncelleme

KAYIP BATUHAN'IN BABASI: İNŞALLAH BULUNUR Ezine'de geçen cumartesi gecesi, derede sulara kapıldığı iddia edilen otomobilde bulunduğu değerlendirilen çocuklardan lise 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Kızıl'ın babası Aydın Kızıl, arama kurtarma çalışmalarını takip etmek için bölgeye geldi.

Çanakkale'de kayıp olduğu öne sürülen 4 çocuk, 200 kişilik ekiple aranıyor (3)

KAYIP BATUHAN'IN BABASI: İNŞALLAH BULUNUR
Ezine'de geçen cumartesi gecesi, derede sulara kapıldığı iddia edilen otomobilde bulunduğu değerlendirilen çocuklardan lise 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Kızıl'ın babası Aydın Kızıl, arama kurtarma çalışmalarını takip etmek için bölgeye geldi. Aydın Kızıl, oğlunun doğum günü kutlamasına gitmek için annesinden izin alarak dışarı çıktığını belirterek, "Ondan sonra başına bunlar gelmiş. Olaydan bir saat sonra itfaiye, ambulanslar geçince; kayıp Ferhat diye bir arkadaşı var diye, bizimki de Ferhat'la samimi diye hemen aradım. Telefonuna ulaşılamıyordu. Koştuk geldik buralara, arama çalışmaları devam ediyor. İnşallah bulunur" dedi.
Ezine'de, iddiaya göre, 2 Şubat Cumartesi gecesi dereye düşerek suya kapılan otomobilde oldukları ileri sürülen çocuklardan Ferhat Çil (16) ve Batuhan Kızıl'ın (16) Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf, Barış Kurt'un (16) Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf, Mehmet Yalçın'ın da Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Arama kurtarma çalışmalarının 3'üncü gününde, 200 kişilik ekibin bölgedeki faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale'de kayıp olduğu öne sürülen 4 çocuk, 200 kişilik ekiple aranıyor (3)Çanakkale'de kayıp olduğu öne sürülen 4 çocuk, 200 kişilik ekiple aranıyor (3)Çanakkale'de kayıp olduğu öne sürülen 4 çocuk, 200 kişilik ekiple aranıyor (3)Çanakkale'de kayıp olduğu öne sürülen 4 çocuk, 200 kişilik ekiple aranıyor (3)

iPhone sahiplerine çok kötü haber: Apple resmen fişini çekiyor iPhone sahiplerine çok kötü haber: Apple resmen fişini çekiyor
Beymen Club’tan sevgililere özel koleksiyonBeymen Club’tan sevgililere özel koleksiyon
GÜNCELLEME - Balıkesir Adliyesinde gaz sızıntısıGÜNCELLEME - Balıkesir Adliyesinde gaz sızıntısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da taksiciye Suriyeli kişiden gasp girişimi! 'Buraya kadar...'

Bursa'da taksiciye Suriyeli kişiden gasp girişimi! 'Buraya kadar...'

Binlerce kişi oraya akın etti

Binlerce kişi oraya akın ett

Son dakika! Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: Zehirlenenler var

Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı

Son dakika! Gaziantep'te damat dehşeti: 4 kişiyi öldürdü

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Son dakika! Uludağ'da büyük panik: Çok sayıda kişi kar altında kaldı

Uludağ'da büyük panik: Çok sayıda kişi karın altında kaldı!

Bu yolun çok farklı bir özelliği var

Bu yolun çok farklı bir özelliği var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.