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Çanakkale'de kayıp olduğu öne sürülen 4 çocuk, 200 kişilik ekiple aranıyor (EK)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 12:10 | Son Güncelleme

Çanakkale'de kayıp olduğu öne sürülen 4 çocuk, 200 kişilik ekiple aranıyor (EK) KAYIP MEHMET YALÇIN'IN BABASI HİMMET YALÇIN: YOK, YOK, YOK ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde 3 gün önce derede suya kapılıp, kaybolduğu iddia edilen otomobil içindeki kayıp olduğu ileri sürülen çocuklardan Mehmet Yalçın'ın babası Himmet Yalçın, "Yok, yok, yok" dedi.Arama kurtarma çalışmalarını tedirgin bir şekilde devam eden ve oğlu Mehmet Yalçın'ın kayıp olduğu gün hiç görüşmediklerini belirten Himmet Yalçın, "Cumartesi günü akşam oğlum evden doğum gününe gideceğim diye çıktı.

Çanakkale'de kayıp olduğu öne sürülen 4 çocuk, 200 kişilik ekiple aranıyor (EK)
KAYIP MEHMET YALÇIN'IN BABASI HİMMET YALÇIN: YOK, YOK, YOK

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde 3 gün önce derede suya kapılıp, kaybolduğu iddia edilen otomobil içindeki kayıp olduğu ileri sürülen çocuklardan Mehmet Yalçın'ın babası Himmet Yalçın, "Yok, yok, yok" dedi.Arama kurtarma çalışmalarını tedirgin bir şekilde devam eden ve oğlu Mehmet Yalçın'ın kayıp olduğu gün hiç görüşmediklerini belirten Himmet Yalçın, "Cumartesi günü akşam oğlum evden doğum gününe gideceğim diye çıktı. Kayıp olduğu gün beni aramadı. Baba 22.30'da ben kahveye senin yanına gelirim dedi. kahveye gelmedi, bende 23.00 gibi eve gittim oğlu yoktu. Zaten oğlum pek dışarı çıkmazdı. Çanakkale'de eğitim görüyor. 15 günde bir geleceğim bu akşam dışarı çıkayım baba dedi. Ben çıkma dedim ama. Bekliyoruz. Yok, yok, yok" dedi.

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-Baba ile röh

Mustafa SUİÇMEZ-ÇANAKKALE-DHA

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