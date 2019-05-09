Çanakkale'de kazada yaralanan öğrencilere ziyaret

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Onsekiz Mart üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, önceki gün servis midibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 2 öğrenciyi, tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerini taşıyan Emin Korkmaz (54) yönetimindeki 17 LS 989 plakalı midibüs, yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulup refüje çarpan midibüs, ardından yan yattı. Kazada, sürücü Emin Korkmaz ile 24 öğrenci yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Cengiz Üstündağ ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Muhammet Çilingir ise Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, beraberinde yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden ve Prof. Dr. Bünyamin Bacak ile Çanakkale kent merkezindeki hastanelerde tedavileri süren öğrenciler Cengiz Üstündağ ve Muhammet Çilingir'i ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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