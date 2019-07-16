Çanakkale’de kazalar mobese kameralarında

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de meydana gelen trafik kazaları mobese kameraları tarafından görüntülendi. Kent merkezinde yaşanan trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı. Kazaların, sürücü ve yayaların dikkatsizliği sonucu yaşandığı görüldü. Görüntülerden birinde, Troya Caddesi'ndeki kavşakta meydana gelen kazada, iki araç çarpıştı. Olen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçlarda hasar oluştu. Emniyet, sürücü ve yayaları trafikteyken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

