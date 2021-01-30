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Çanakkale’de Kepez deresi taştı, iki tekne battı

30.01.2021 17:23 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’de cuma gününden itibaren etkili olan yağış sebebiyle Kepez deresi taştı.

Çanakkale’de cuma gününden itibaren etkili olan yağış sebebiyle Kepez deresi taştı. Taşma sonucu iki tekne battı.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Kepez ilçesinde cuma akşamından itibaren etkili olan sağanak yağış Kepez deresinin taşmasına sebep oldu. Liman bölgesinde bulunan köprünün giderlerinin tıkanmasından dolayı sel suları köprünün üstünden akmaya başladı. Durumu öğrenen ve balıkçı barınağında teknesi olan vatandaşlar hemen bölgeye gitti. İş makineleri çalışmalarını sürdürürken iki tekne battı. Çalışmalar sırasında Kepez Dardanos yolu trafiğe kapatıldı. Üç saat süren çalışmaların ardından köprü altındaki giderlerin açılmasıyla yol trafiğe açıldı.
Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan köprü altındaki giderleri açma çalışmalarını yerinde inceledikten sonra yaptığı açıklamada, dere ıslah çalışmalarının ödenek ayrılmadığından dolayı bir türlü başlanamadığını söyledi.

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