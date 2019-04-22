Çanakkale'de, Kılıçdaroğlu'na saldırıya kınama

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de CHP İl Başkanlığı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'taki şehit cenazesinde yapılan saldırıyı kınamak için basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasına, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, CHP ilçe başkanları, CHP'li ilçe belediye başkanları, İYİ Parti ve Saadet Partisi temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Basın açıklamasını yapan CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Çanakkale’den Türkiye’ye seslendiklerini belirten Güneşhan, "Ülkemizin başkentinde hepimizin şehidi Mehmetçiğimizin cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı'na hain bir saldırıda bulunulmuştur. Bu hain saldırı aynı zamanda şehidimiz Yener Kırıkcı’ya ve onun ailesine karşı yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Yapılan sıradan bir protesto ve provokasyon da değildir. Organize bir eylemdir. Bu hain saldırı ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır. Hiç kimsenin bu ülkenin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya gücü yetmez. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’ni geçmişte olduğu gibi bugün yine karıştırmak isteyenler çıkacaktır. Biz yurtseverler, milliyetçiler, Atatürkçüler olarak dimdik karşılarında duracağız. Biz bu vatanı karşılıksız sevdik. Bu ülkeyi kimsenin çıkarları için zor durumda bırakmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkeye bahar gelecek. Demokrasi kazanacak, barış kazanacak, sevgi kazanacak, sonuçta Türkiye kazanacak" dedi.

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