HABER

Çanakkale'de, Kılıçdaroğlu'na saldırıya kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 18:18 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’de CHP İl Başkanlığı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'taki şehit cenazesinde yapılan saldırıyı kınamak için basın açıklaması yaptı.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de CHP İl Başkanlığı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'taki şehit cenazesinde yapılan saldırıyı kınamak için basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasına, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, CHP ilçe başkanları, CHP'li ilçe belediye başkanları, İYİ Parti ve Saadet Partisi temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Basın açıklamasını yapan CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınamak için bir araya geldiklerini söyledi. Çanakkale’den Türkiye’ye seslendiklerini belirten Güneşhan, "Ülkemizin başkentinde hepimizin şehidi Mehmetçiğimizin cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı'na hain bir saldırıda bulunulmuştur. Bu hain saldırı aynı zamanda şehidimiz Yener Kırıkcı’ya ve onun ailesine karşı yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Yapılan sıradan bir protesto ve provokasyon da değildir. Organize bir eylemdir. Bu hain saldırı ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır. Hiç kimsenin bu ülkenin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya gücü yetmez. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’ni geçmişte olduğu gibi bugün yine karıştırmak isteyenler çıkacaktır. Biz yurtseverler, milliyetçiler, Atatürkçüler olarak dimdik karşılarında duracağız. Biz bu vatanı karşılıksız sevdik. Bu ülkeyi kimsenin çıkarları için zor durumda bırakmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkeye bahar gelecek. Demokrasi kazanacak, barış kazanacak, sevgi kazanacak, sonuçta Türkiye kazanacak" dedi.

Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...
Kağıthane'de çöken binaKağıthane'de çöken bina
Canpolat: “Kılıçdaroğlu’na yönelik protesto olabilirdi, saldırıya dönüşmesini kınıyoruz”Canpolat: “Kılıçdaroğlu’na yönelik protesto olabilirdi, saldırıya dönüşmesini kınıyoruz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Süleyman Soylu'dan saldırı hakkında açıklama

Süleyman Soylu'dan saldırı hakkında açıklama

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili flaş açıklama

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı kabul edilemez niteliktedir

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu açıklaması!

Ankara Emniyeti'nden Kılıçdaroğlu açıklaması: Bilgilendirme yapılmadı

Ankara Emniyeti'nden Kılıçdaroğlu açıklaması: Bilgilendirme yapılmadı

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı soruşturmasında 3 şüpheli serbest!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı soruşturmasında 3 şüpheli serbest!

İBB Meclisi'nde kritik oylama sonuçlandı!

İBB Meclisi'nde kritik oylama sonuçlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük arzumuz çocuklarımıza parlak yarınlar hazırlayabilmektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.