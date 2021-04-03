HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale’de kısıtlamalı Cumartesi günü sokaklarda sessizlik hakim

Çanakkale’de kısıtlamalı Cumartesi günü sokaklarda sessizlik hakim

03.04.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’de, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması artan vaka sayısı nedeniyle geri geldi.

1/

Çanakkale’de, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması artan vaka sayısı nedeniyle geri geldi. Boş kalan meydan ve kordon boyu drone ile havadan görüntülendi.
Kısıtlama nedeniyle boş kalan İskele Meydanı, Saat Kulesi, Cumhuriyet Meydanı ve Truva Atı’nın bulunduğu kordon boyu drone ile havadan görüntülendi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında kırmızı kategoride bulunan 58 şehirde dün akşam 21.00’den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Çok yüksek riskli iller arasında olan Çanakkale’de 1 Mart’ta başlayan kontrollü normalleşme süreciyle birlikte cumartesi günleri bir ay boyunca kısıtlamasız geçmişti. Normalleşme takvimine göre çok yüksek riskli iller olan Çanakkale’de kısıtlama saatleri cuma günü akşam 21.00 itibaren Pazartesi sabahı 05.00’e kadar oldu.
Belediye ekipleri, boş kalan sokaklarda yarım kalan çalışmaları tamamlarken, polis ekipleri de kentin çeşitli noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BioNTech aşısıyla ilgili flaş detay: Onlara ikinci doz yapılmayacakBioNTech aşısıyla ilgili flaş detay: Onlara ikinci doz yapılmayacak
Erkekte ve kadında emeklilik yaşı kaç?Erkekte ve kadında emeklilik yaşı kaç?
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diğer Haberler

Hafta sonu eczane, hastane, postane ve kargolar açık mı? İşte kargo ve eczanelerin çalışma saatleri 

Hafta sonu eczane, hastane ve kargolar açık mı?

Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden kritik ziyaret

Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden kritik ziyaret

Prof. Dr. İsmail Balık'tan 'süreç yeni mutasyonlara gebe' uyarısı

Uzman isimden korkutan 'yeni mutasyon' uyarısı

Ne zaman emekli olurum? Erkekte ve kadında emeklilik yaşı kaç?

Erkekte ve kadında emeklilik yaşı kaç?

Marketler saat kaça kadar açık? Cumartesi Pazar marketler kaçta kapanıyor?

Cumartesi pazar marketler kaçta kapanıyor?

Son Dakika: Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.