HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale’de komanda ekipleri de arama çalışmalarına katıldı

Çanakkale’de komanda ekipleri de arama çalışmalarına katıldı

29.01.2021 11:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde otomobilin baraj suyuna kapılması sonucu kaybolan Mürsel Meracıoğlu için 3.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde otomobilin baraj suyuna kapılması sonucu kaybolan Mürsel Meracıoğlu için 3. günde arama çalışmaları soğuk havaya rağmen tekrar başladı. Arama çalışmalarına Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando timleri de karadan destek veriyor.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 27 Ocak Çarşamba günü saat 07.45 sıralarında Ayvacık Barajı yanındaki toprak yolda biriken suya kapılan Mürsel Meracıoğlu(40) ile Filiz Soydoğan Çiçek’i (50) kaybolmuştu. Yapılan arama-kurtarma çalışmalarında dün Filiz Soydoğan Çiçek’in cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarma çalışmalarının 3’ncü gününde Mürsel Meracıoğlu için çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Bölgede AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince baraj suyunda arama çalışmaları devam ederken, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komanda birlikleri de baraj kapakları ve çevresinde karama çalışmalarına destek veriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu
Çok acı... Baba ile kızı bir gün arayla öldüÇok acı... Baba ile kızı bir gün arayla öldü
Video indir instagramVideo indir instagram
1/

En Çok Okunan Haberler

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Balıkesir'de işçi servisi TIR'la çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Balıkesir'de işçi servisi TIR'la çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Diğer Haberler

Korkutan uyarı! Tedbirlere uyumsuzluk koronavirüs salgınında üçüncü zirve riskini artırabilir

Bilim Kurulu üyesinden korkutan 3. zirve uyarısı

Dikkat çeken açıklama! Salgın bitecek ama virüs kaybolmayacak

Dikkat çeken açıklama! 'Salgın bitecek ama...'

Yer: Bursa! Cadde ortasında husumetlisini vurdu

Yer: Bursa! Güpegündüz dehşet saçtı

Kanser tedavisi gören baba ile kızı bir gün arayla öldü

Çok acı... Baba ile kızı bir gün arayla öldü

İstanbul'daki 3 ilçe için Kandilli'den flaş deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor

İstanbul'daki 3 ilçe için Kandilli uyardı: Anormallik yaşanıyor

Bağ-Kur borcu ödeme 2021... Bağ-Kur borcu yapılandırma başvuru süresi uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Bağ-Kur borcu nasıl silinir?

Bağ-Kur borcu sildirme başvuru süresi bitiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.