HABER

Çanakkale’de korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 18:42 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan ilçesinde bulunan bir döküm atölyesinde çıkan yangın, kısa sürede atölyenin yanındaki ahşap eve sıçradı.Fatih Mahallesi Mercan Sokak’ta Halil Avcı’ya ait kullanılmayan eski döküm atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede atölyenin yanında bulunan eve sıçradı.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde bulunan bir döküm atölyesinde çıkan yangın, kısa sürede atölyenin yanındaki ahşap eve sıçradı.
Fatih Mahallesi Mercan Sokak’ta Halil Avcı’ya ait kullanılmayan eski döküm atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede atölyenin yanında bulunan eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangın daha da büyümeden kontrol altına alınırken, atölyenin üstünde bulunan 4 arı kovanı da yanınca arılar kovanları terk etti. Arıların kovandan dağılması üzerine itfaiyeciler zor anlar yaşadı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, atölye kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale’de korkutan yangın

Çanakkale’de korkutan yangın

Çanakkale’de korkutan yangın

Çanakkale’de korkutan yangın

Çanakkale’de korkutan yangın

Çanakkale’de korkutan yangın

Çanakkale’de korkutan yangın

Çanakkale’de korkutan yangın

Çanakkale’de korkutan yangın

Çanakkale’de korkutan yangın

Çanakkale’de korkutan yangın

Çanakkale’de korkutan yangın

Çanakkale’de korkutan yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Putin'den Türkiye'ye vize müjdesi!

Putin'den Türkiye'ye vize müjdesi!

Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İskenderun Emniyet Müdürü Tolunay kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü kalp krizi geçirdi!

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Sınır kapısında Suriyeli izdihamı! Bayramı ülkelerinde geçirmek için akın ettiler

Sınır kapısında Suriyeli izdihamı! Ezilme tehlikesi geçirdiler

Son dakika Hulusi Akar'dan Fırat'ın doğusuna olası harekatla ilgili flaş açıklama

Akar'dan Fırat'ın doğusuna olası harekatla ilgili flaş açıklama

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO): 35 bin savaşçıyla hazırız!

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO): 35 bin savaşçıyla hazırız!

İzmir'de 35 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 35 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.