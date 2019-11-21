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Çanakkale’de korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 00:52 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde bu akşam saatlerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde bu akşam saatlerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Bölgeye gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.
Sazak köyü Tahtalı mevkiinde akşam saat 21:20 sıralarında çıkan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangın için bölgeye 60 kişilik ekip, 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 itfaiye sevk edildi. Yaklaşık 15 dönümlük alanda etkili olan yangın için ekiplerin söndürme çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.

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