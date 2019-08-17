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Çanakkale'de köy odasında silahlı saldırı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 11:43 | Son Güncelleme

Çanakkale'de köy odasında silahlı saldırı: 1 ölü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde köy odasında çıkan tartışmanın ardından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Gedik köyünde bulunan köy odasında oturan Serhat Erişen (33) ile R.E. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından dışarı çıkıp bir süre sonra geri dönen R.E, evinden getirdiği pompalı tüfekle Erişen'e ateş etti.

Serhat Erişen, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Katil zanlısı R.E. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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cinayet Çanakkale

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