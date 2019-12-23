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Çanakkale'de kuvvetli lodos sahildeki bazı işletmelere zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 10:15 | Son Güncelleme

Çanakkale'de kuvvetli lodos sahildeki bazı işletmelere zarar verdi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de iki gündür etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle sahildeki bazı işletmelerde hasar meydana geldi.

Kuvvetli lodos, Çanakkale merkez ve sahil kesimindeki ilçelerde etkisini sürdürüyor.

Dev dalgaların metrelerce yükseldiği kent merkezindeki Barbaros Mahallesi'nde özel bir plaj işletmesinin gölgeliği uçtu.

Aynı işletmenin bahçesinde bulunan büyük iğde ağacı da kırılarak devrildi.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde oluşan dev dalgalar ise kimi binalarda hasara yol açtı.

Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinde de aksamalar yaşandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale fırtına lodos

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