Çanakkale'de lastik botlarda 146 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında durdurulan üç lastik botta, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 146 düzensiz göçmen yakalandı.
Ege Denizi'nin kuzeyindeki Müsellim Boğazı'nda devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, gece ve sabah saatlerinde lastik botlarla Midilli'ye doğru seyreden üç gruba yönelik operasyon düzenledi.
Sahil Güvenlik "TCSG 107" Bot Komutanlığı ekipleri, Ahmetçealtı ve Burunucu mevkisi açıklarında 103 kişiyi alarak Küçükkuyu beldesinde kıyıya çıkardı.
"TCSG KB 4301" Bot Komutanlığı görevlileri de Selviliburun mevkisi açıklarındaki 43 yabancı uyrukluyu aynı yere getirdi.
Sahil Güvenlik Karakolunda giysi ve yiyecek yardımında bulunulan Afganistan uyruklu 146 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum