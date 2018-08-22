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Çanakkale'de lastik botlarda 70 kaçak yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 17:05 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na lastik botla gitmek isteyen 70 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonla yakalandı.

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na lastik botla gitmek isteyen 70 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonla yakalandı.

Kuzey Ege'de kaçakların yasa dışı geçişlerini önlemek amacıyla devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Küçükkuyu beldesinde sahilden 1 mil açıkta lastik botla Yunanistan'ın Midilli adasına geçiş yapmak isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bota operasyon düzenledi. Operasyonda Afganistan uyruklu 59 kaçak yakalandı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği bir diğer operasyonda ise Kadırga Burnu açıklarından lastik botla Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 11 kaçak gözaltına alındı.

Afganistan uyruklu toplam 70 kaçak, Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçaklar işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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