Çanakkale'de lastik botlarda 70 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na lastik botla gitmek isteyen 70 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonla yakalandı.
Kuzey Ege'de kaçakların yasa dışı geçişlerini önlemek amacıyla devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Küçükkuyu beldesinde sahilden 1 mil açıkta lastik botla Yunanistan'ın Midilli adasına geçiş yapmak isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bota operasyon düzenledi. Operasyonda Afganistan uyruklu 59 kaçak yakalandı.
Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği bir diğer operasyonda ise Kadırga Burnu açıklarından lastik botla Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 11 kaçak gözaltına alındı.
Afganistan uyruklu toplam 70 kaçak, Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçaklar işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var
İran'dan Trump'ı sarsacak mesaj: ABD'yi ve İsrail'i vururuz
Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki
Türk balıkçılardan kriz yaratacak Yunan askeri iddiası!
Trump'dan flaş karar! Avrupa Birliği'ne de ek vergi koyuyor
Bakan'dan dikkat çeken uyarı: İçinizdeki çürük yumurtaları ayıklayın
Ünlülerle öyle bir dalga geçti ki...
Tinder'da görüştüğü bütün erkeklere aynı saatte, aynı yerde randevu verdi
Adana'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta, annesi ise mezarlıkta bulundu!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum