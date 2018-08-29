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Çanakkale'de lastik botlarda 87 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 14:23 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmek isteyen 87 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonla yakalandı.

Çanakkale'de lastik botlarda 87 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmek isteyen 87 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonla yakalandı.
Kuzey Ege'de kaçakların yasa dışı geçişlerini önlemek amacıyla devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sivrice Burnu açıklarında lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 kaçak yakalandı. Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği bir diğer operasyonda ise Bademli mevkiinde Afganistan uyruklu 41 kaçak yakalandı.
Afganistan uyruklu toplam 87 kaçak, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Çanakkale'de lastik botlarda 87 kaçak yakalandıÇanakkale'de lastik botlarda 87 kaçak yakalandıÇanakkale'de lastik botlarda 87 kaçak yakalandı

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