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Çanakkale'de lastik botta 29'u çocuk, 46 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 20:49 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 29'u çocuk, 46 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 29'u çocuk, 46 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında Afgan uyruklu 29'u çocuk, 8'i kadın toplam 46 kaçak göçmen yakaladı.
Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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