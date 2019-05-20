Çanakkale'de lastik botta 34 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmen lastik botta yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişlere karşı devriye yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Hemen bölgeye giden ekipler, Afganistan uyruklu 15'i çocuk, 4'ü kadın, 15'i erkek 34 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik botu ile Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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