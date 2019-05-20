HABER

Çanakkale'de lastik botta 34 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 09:00 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmen lastik botta yakalandı.

Çanakkale'de lastik botta 34 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmen lastik botta yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasadışı geçişlere karşı devriye yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Hemen bölgeye giden ekipler, Afganistan uyruklu 15'i çocuk, 4'ü kadın, 15'i erkek 34 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik botu ile Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERHangi Fenerbahçeli sporcu ile aşk aşıyor?Hangi Fenerbahçeli sporcu ile aşk aşıyor?
Bursa'da apartmanın bodrum katında yangınBursa'da apartmanın bodrum katında yangın
Kablo hırsızları tutuklandıKablo hırsızları tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

''Fatih Terim bana tokat attı''

''Fatih Terim bana tokat attı''

Otobüsün altında metrelerce sürüklendi!

Otobüsün altında metrelerce sürüklendi!

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

Iraklı liderden çarpıcı yorum: Sonumuz olur

Iraklı liderden çarpıcı yorum: Sonumuz olur

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.