HABER
  4. Çanakkale'de lastik botta 35'i çocuk, 60 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de lastik botta 35'i çocuk, 60 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 17:16 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 35'i çocuk 60 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de lastik botta 35'i çocuk, 60 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 35'i çocuk 60 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında düzenledikleri operasyonda lastik bot içinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35'i çocuk, 10'u kadın ve 15'i erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 60 kaçak göçmen bulunduğunu belirledi. Belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, kaçak göçmenleri yakaladı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale'de lastik botta 35'i çocuk, 60 kaçak göçmen yakalandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otobüs bekleyen kadına büyük şok! Otobüs bekleyen kadına büyük şok!
İzmir'de 'Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi'İzmir'de 'Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi'
Denizli'de, yola domuz sürüsü indiDenizli'de, yola domuz sürüsü indi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ceren Özdemir davasında karar!

Ceren Özdemir davasında karar!

Haziran'da erken seçim mi var?

Haziran'da erken seçim mi var?

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halk otobüsü, otomobile çarptı; yolcular yere savruldu

Halk otobüsünde korku dolu anlar! Yolcular yere savruldu

Öğrencilerin izlediği tiyatro oyunundaki silahlı sahneler tepki çekti

Öğrencilerin izlediği tiyatro oyununda tepki çeken sahneler

Son dakika: Sultanbeyli'de cemevine yapılan saldırıyla ilgili yeni gelişme

Cemevine saldırı olayında yeni gelişme!

Son dakika: Google çöktü mü? Google servislerine ulaşılamıyor

Google'a erişim sorunu!

Damadını öldüren kayınpederin ifadesi şaşırttı: Gelinimle ilişkisi vardı

Damadını öldürdü, sözleri kan dondurdu: Gelinimle ilişkisi vardı

Ümraniye'de kuran kursundaki cinsel istismar davasında karar

Ümraniye'de kuran kursundaki cinsel istismar davasında karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.