Çanakkale'de lastik botta 37 kaçak yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 37 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege'de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Sivrice Burnu'nda denizden 1 mil açıkta bir grup kaçağın lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli adası istikametine doğru gittiğini tespit etti. TCSG 66 Bot Komutanlığınca düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 37 kaçak yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki, Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI



