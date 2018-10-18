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Çanakkale'de lastik botta 40 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 12:54 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmek isteyen 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de lastik botta 40 kaçak göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmek isteyen 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ahmetçealtı mevkiinde kıyıdan 1 mil açıkta denizde bir grup kaçağın lastik bot ile Midilli Adası istikametine doğru gittiğini tespit etti. TCSG 6 Bot Komutanlığınca düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 40 kaçak yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklar, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Çanakkale'de lastik botta 40 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de lastik botta 40 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de lastik botta 40 kaçak göçmen yakalandı

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