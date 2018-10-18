Çanakkale'de lastik botta 40 kaçak göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmek isteyen 40 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ahmetçealtı mevkiinde kıyıdan 1 mil açıkta denizde bir grup kaçağın lastik bot ile Midilli Adası istikametine doğru gittiğini tespit etti. TCSG 6 Bot Komutanlığınca düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 40 kaçak yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklar, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
FOTOĞRAFLI
Elena'nın eşi konuştu! 'Görevim ölenlerin eşlerini...'
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye çarpıcı uyarı!
Son dakika: Ağrı'da deprem! Okullar tatil edildi
KKTC’de 17 yaşındaki kızın babası ve dayısının yaptıkları infial yarattı
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Kız çocuğu evde bir saat boyunca can çekişti...
Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...
'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'
Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor
Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum