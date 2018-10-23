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Çanakkale’de lastik botta 46 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 14:11 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik bot ile gitmek isteyen 46 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.  Kuzey Ege’de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu mevkiinin 1 mil açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli Adası istikametine doğru gittiğini tespit etti. ‘TCSG 308’ Bot Komutanlığı’nca yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 46 kişi yakalandı.

Çanakkale’de lastik botta 46 kaçak göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik bot ile gitmek isteyen 46 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Kuzey Ege’de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu mevkiinin 1 mil açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli Adası istikametine doğru gittiğini tespit etti. ‘TCSG 308’ Bot Komutanlığı’nca yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 46 kişi yakalandı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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Çanakkale’de lastik botta 46 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale’de lastik botta 46 kaçak göçmen yakalandı

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