HABER

Çanakkale'de lastik botta 53 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 10:29 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

Çanakkale'de lastik botta 53 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan uyruklu 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.
Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında, lastik botta kaçak göçmen grubu olduğunu tespit etti. Durdurulan lastik botta 27'si çocuk, 12'si kadın, 14'ü erkek Afganistan uyruklu 53 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Şanlıurfa’nın son kürkçüleri zamana direniyorŞanlıurfa’nın son kürkçüleri zamana direniyor
(Özel) 90’lık çınar, terzilik mesleğini sürdürmeye çalışıyor(Özel) 90’lık çınar, terzilik mesleğini sürdürmeye çalışıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

NATO'dan Türkiye-ABD arasındaki anlaşma açıklaması

NATO'dan Türkiye-ABD arasındaki anlaşma açıklaması

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

On binler sokaklarda! Ülke karıştı, uçak seferleri iptal oldu, derbi ertelendi

On binler sokaklarda! Ülke karıştı, uçak seferleri iptal oldu, derbi ertelendi

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

Son dakika! Adıyaman'da terör opersyonu

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

ABD ve İsrail, 'Türkiye-ABD mutabakatını' görüştü!

ABD ile İsrail arasında 'Türkiye' görüşmesi!

Son dakika: Türkiye'den Katalonya'ya seyahat uyarısı

Türkiye'den vatandaşlara uyarı: Zorunlu olmadıkça...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.