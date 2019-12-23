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Çanakkale'de lodos yaşamı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 10:01 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de dün sabahtan itibaren etkili olan lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor.

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'de dün sabahtan itibaren etkili olan lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Deniz ulaşımını aksatan fırtına kent genelinde çok sayıda ağacı da devirdi.
Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızı 90 kilometreye çıkan Çanakkale'de ise 70 kilometreyi bulan lodos fırtınası yaşamı olumsuz etkiledi. Bozcaada-Geyikli ve Gökçeada-Kabatepe arasındaki feribot seferleri dün gün boyu yapılamadı. Lodosun şiddetini artırdığı anlarda Lapseki-Gelibolu ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu. Gece saatlerinde sağanak yağmurla birlikte şiddeti azalan lodos kent genelinde çok sayıda ağacı da devirdi. Barbaros Mahallesi'ndeki bir plajın bahçesinde büyük iğde ağacı ile birlikte tente de yıkıldı.
Gestaş firması, son seferin Cumartesi akşam saatlerinde yapıldığı Bozcaada- Geyikli hattı ile Gökçeada-Kapatepe hattında seferlerin bu sabahtan itibaren başlayacağını duyurdu.

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