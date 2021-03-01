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Çanakkale’de maden ocağı göçtü; bir işçi toprak altında

01.03.2021 18:58 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Yenice ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi.

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçiye ulaşılmaya çalışılıyor.
Yenice ilçesinin Kalkım beldesine bağlı Karaaydın köyünde bulunan kurşun madeni ocağında göçük oldu. Kazdağları eteklerindeki maden ocağında meydana gelen göçükte, Gazi Baytimur adlı işçi, tahkimatın çökmesi sonucu 40-50 metre derinlikte göçük altında kaldı. AFAD, jandarma ve Kalkım Belediyesi ekipleri madene sevk edildi. Ekipler göçük altındaki işçiye ulaşmak için çalışmalara devam ediyor.

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