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  4. Çanakkale’de madende göçük altında kalan işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Çanakkale’de madende göçük altında kalan işçiyi arama çalışmaları sürüyor

01.03.2021 23:51 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Yenice ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçiyi arama çalışmaları gece de devam ediyor.Yenice ilçesi Kalkım beldesine bağlı Karaaydın köyü Kazdağları Döşemedere mevkiinde bulunan kurşun madeni ocağında saat 15.30 sıralarında göçük meydana geldi.

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçiyi arama çalışmaları gece de devam ediyor.
Yenice ilçesi Kalkım beldesine bağlı Karaaydın köyü Kazdağları Döşemedere mevkiinde bulunan kurşun madeni ocağında saat 15.30 sıralarında göçük meydana geldi. Kazdağları eteklerindeki maden ocağında meydana gelen göçükte, Gazi Baytimur adlı işçi tahkimatın çökmesi sonucu maden galerisi girişine 7 metre uzaklıkta göçük altında kaldı. AFAD, jandarma, UMKE, 112 Acil Servis ve Kalkım Belediyesi ekipleri madene sevk edildi. Ekipler gece saatlerinde de göçük altındaki işçiye ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, “Saat 3 civarı Döşemedere’deki madende bir göçük meydana geldi. Göçük altında bir arkadaşımız kaldı. Şu an hala çalışmalar devam ediyor. İnşallah sağ çıkacak diye umut ediyoruz” dedi.
Ekipler mahsur kalan işçiye ulaşıncaya kadar çalışmalar vardiyalı olarak aralıksız devam edecek.

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