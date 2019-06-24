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Çanakkale'de makilik alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 14:16 | Son Güncelleme

Elektrik akımına kapılarak yere düşen karganın neden olduğu tahmin edilen yangın, 6 dönüm makilikte ve tarım alanında alanda zarara yol açtı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi İlyasfakı köyünde makilikte çıkan yangında 6 dönüm alan zarar gördü.

Bölgede elektrik akımına kapılarak alevler içinde yere düşen kargadan çıktığı tahmin edilen yangına Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince 3 arazöz ve Ayvacık Belediyesine ait su ikmal aracı ile müdahale edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında 6 dönümlük makilik ve tarımsal alanın zarar gördüğü belirlendi.

Bölgede ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale makilik yangın

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