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Çanakkale’de Manga rüzgarı esti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 00:56 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında sahne alan sevilen Türk alternatif rock müziği öncü gruplarından Manga, kentlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Çanakkale’de Manga rüzgarı esti

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında sahne alan sevilen Türk alternatif rock müziği öncü gruplarından Manga, kentlilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Çanakkale Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Özgürlük Parkı’nda düzenlediği 19 Mayıs Gençlik Konserinde, Türk alternatif rock müziği öncü gruplarından Manga sahne aldı. Binlerce kişinin katıldığı konserde Manga grubu, birbirinden güzel şarkıları ile sevenlerini coşturdu. Manga’nın şarkılarına hayranları da eşlik etti. Manga, birbirinden güzel parçalar ile Çanakkalelilere unutulmaz bir gece yaşattı.
Çanakkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının finali ise, kordon boyunda gökyüzünü aydınlatan muhteşem havai fişek şöleniyle yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale’de Manga rüzgarı estiÇanakkale’de Manga rüzgarı estiÇanakkale’de Manga rüzgarı estiÇanakkale’de Manga rüzgarı esti

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