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Çanakkale'de Mesudiye Zırhlısı şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 16:32 | Son Güncelleme

Çanakkale'de Mesudiye Zırhlısı şehitleri anıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşı'nda İngiliz donanmasına bağlı güçler tarafından batırılan Mesudiye Zırhlısı'nda şehit olan 10 subay ve 25 er için denize çelenk bırakıldı.

Çanakkale Turizm Derneğince (ÇATUD) zırhlının batırılmasının 105. yılı dolayısıyla merkeze bağlı Kepez beldesindeki Mesudiye Zırhlısı Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, ÇATUD Başkanı İsmet Balkan ve dernek üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Zırhlının battığı saat olan 11.58'de Sahil Güvenlik Botu'ndan ÇATUD üyelerince denize çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anma töreninde bir konuşma yapan ÇATUD Dernek Başkanı İsmet Balkan, şehitler sayesinde rahat yaşadıklarını, onların emanetlerine sahip çıkmanın asli vazifeleri olduğunu söyledi.

Törende şiirler okundu ve şehitler için dua edildi.

Anma programı Kepez beldesindeki Merkez Camisi'nde şehitler için mevlit okutulmasıyla sona erdi.

- Mesudiye Zırhlısı

Osmanlı Donanması bünyesinde, 1887-1888 Osmanlı-Rus, 1897 Osmanlı-Yunan ile 1912-1913 Balkan Savaşları'nda başarıyla görev yapan, Çanakkale Savaşı'nda Çanakkale Boğazı'na girmek isteyen yabancı gemilere karşı sabit batarya olarak kullanılan Mesudiye Zırhlısı, Sarısığlar mevkisinde 13 Aralık 1914'te İngiliz B-11 Denizaltısı'ndan atılan torpidoyla batırıldı.

Mesudiye Zırhlısı'ndaki 598 kişilik mürettebatından 10 subay ve 25 er şehit oldu.

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