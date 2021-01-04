HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale’de meyve yüklü kamyon yan yattı, ortalık savaş alanına döndü

Çanakkale’de meyve yüklü kamyon yan yattı, ortalık savaş alanına döndü

04.01.2021 23:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’de meydana gelen trafik kazasında meyve yüklü kamyon yan yattı.

Çanakkale’de meydana gelen trafik kazasında meyve yüklü kamyon yan yattı. Araç içerisinde sıkışan sürücü kurtarılırken, kamyon kasasında bulunan meyveler yola saçıldı.
Kaza, akşam saat 22.00 sıralarında Ezine ilçesi Sarımsakçı Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Çanakkale’den İzmir istikametine seyir halinde olan 10 ACE 624 plakalı meyve yüklü kamyonun sürücüsü İbrahim İnkaya, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon refüje yan yatarken, kamyonun kasasında bulunan meyveler yola saçıldı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Şoför mahallinde sıkışan İnkaya, Ezine Belediyesi İtfaiye Amirliği Arama Kurtarma ve Kırım ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak, ambulansla Ezine Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri trafik güvenliğini sağlarken, kısa süreli trafiğe kapanan Çanakkale-İzmir karayolu Ezine Belediyesi iş makineleri tarafından yola saçılan meyvelerin temizlenmesiyle yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı
Bursa'da dayı yeğen arasındaki bıçaklı kavga kameradaBursa'da dayı yeğen arasındaki bıçaklı kavga kamerada
Çekiliş sonuçları belli oldu! 93 milyon TL'yi aşan ikramiyeÇekiliş sonuçları belli oldu! 93 milyon TL'yi aşan ikramiye
1/

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Bursa'da dayı yeğen arasındaki bıçaklı kavga kamerada

Bursa'da dayı yeğen arasındaki bıçaklı kavga kamerada

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kurslara yüz yüze eğitim izni

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kurslara yüz yüze eğitim izni

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Emniyet'ten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Görüntü Giresun'dan! Aç kalan kurtlar şehre indi

Kurtlar şehre indi! Uyarılar peş peşe geldi

Adil Öksüz'ün çanta gömdüğü iddia edilen bölgede orman yangını

Adil Öksüz’ün çanta gömdüğü iddia edilen bölgede orman yangını

Kocaeli'de alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.