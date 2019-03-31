Çanakkale'de Millet İttifakı adayı CHP'li Gökhan, 4'üncü kez kazandı

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de 3 dönemdir CHP'den belediye başkanı olan Millet İttifakı'nın adayı Ülgür Gökhan, resmi olmayan sonuçlara göre, 4'üncü dönemde de başkan seçildi. Başkan Gökhan, CHP lokali önünde partililere seslenerek, zaferini ilan etti.

Çanakkale'de 2002 yılında Başkan İsmail Özay'ın milletvekili adayı olmak için istifa etmesi üzerine belediye meclis üyesi Ülgür Gökhan, meclis tarafından belediye başkanı seçildi. Gökhan sonrasında, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerini kazandı. Üst üste 3 dönemdir başkan seçilen Ülgür Gökhan, bugünkü seçimleri de kazanarak 4'üncü dönemde yine başkan oldu.

Başkan Ülgür Gökhan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki CHP lokali önüne gelen partililere teşekkür konuşması yaptı. Partililer, ellerindeki Türk bayrakları ve CHP bayraklarıyla büyük bir coşku yaşadı, meşaleler yakıldı.

Yeniden Çanakkale Belediye Başkanı seçilen Ülgür Gökhan, "Bu başarı hepimizin, hepinize kutlu olsun. Bu kente hep 'barış kenti' diyoruz, 'özgürlük kenti' diyoruz. 'Burada kardeşlik hüküm sürsün' diyoruz. Bununla ilgili söylemlerimizi Çanakkale halkı dikkate aldı. Burada büyük bir oy oranıyla bizi göreve getirdi. Şu andan itibaren inşallah mazbatamızı aldıktan sonra artık biz Çanakkale halkının tamamının belediye başkanıyız. Hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayarak, kardeşçe bu kentte yaşayacağız. Bu insanlara mahcup olmamak için çok çalışmamız lazım. Hep beraber çok çalışacağız. Hedef şu; Çanakkale'de mutlu, huzurlu ve kalkınmış bir kent yaratmaya devam edeceğiz. Yarın doğum günüm. Kutlayanlar var. Sağ olun, var olun. Başka hediye istemiyorum, bu hediye bana çok bile. Hepinize bu hediyenizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çanakkale halkına ve katkısı olan teşekkür ediyorum" dedi.