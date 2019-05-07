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Çanakkale'de minibüs devrildi: 17 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 16:49 | Son Güncelleme

Biga ilçesindeki kazada yaralanan sürücü ile 16 üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde üniversite öğrencilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerini taşıyan Emin Korkmaz yönetimindeki 17 LS 989 plakalı minibüs, Doğancı köyü mevkisinde refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Korkmaz ile 16 öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, kazanın, yolun yağış nedeniyle kayganlaşması sonucu yaşandığı öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Biga Çanakkale minibüs trafik kazası

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