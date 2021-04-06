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Çanakkale’de motosiklet hırsızlığı: 2 gözaltı

06.04.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı, Olay Yeri İnceleme ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma dedektiflerinin ortak çalışması sonucu Ezine’de bir eve operasyon düzenlendi.

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Çanakkale’de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı, Olay Yeri İnceleme ekipleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma dedektiflerinin ortak çalışması sonucu Ezine’de bir eve operasyon düzenlendi. Şüpheli T.B. ve S.D. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 1 yıl önce Ezine ve Ayvacık’ta çalınan 3 motosiklet ile 2 plakasız, ruhsatsız, şasi ve motor numaraları taşlanmak suretiyle silinmiş motosiklet, 4 araca ait plaka ve tescil kayıtları ve çeşitli materyaller ile 3 değişik markada LCD ekran televizyon ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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