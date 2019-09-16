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Çanakkale'de nitelikli yağma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 09:18 | Son Güncelleme

Yenice ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 8 şüpheli yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde nitelikli yağma suçunu işledikleri iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede nitelikli yağma suçuna karışan kişilerin yakalanması için bazı adreslere yönelik operasyon başlattı.

Söz konusu ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, silah, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.A, H.Ş, F.E, R.A, K.K, Y.Ç, O.A. ve C.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Çanakkale nitelikli yağma operasyon şüpheli

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